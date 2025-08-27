◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が試合前、自チームの練習を終えると古巣・阪神の藤川球児監督やコーチ、選手らと握手や言葉を交わして旧交を温めた。３１日の中日戦（横浜）で移籍後２度目の１軍マウンドに立つ可能性が浮上している右腕。練習では投球マシンを相手にバントに励むなど、登板に向けて調整に余念がなかった。