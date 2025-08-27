◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２７日・江戸川）巨人の三塚琉生外野手が先制二塁打を放った。両軍無得点の３回２死一、二塁の好機。カウント２―１から相手先発・古賀が投じた外角低めの１２６キロスライダーを腕を伸ばして振り抜き、打球はワンバウンドして右翼フェンスに届いた。走者が２人かえり、２点を先取した。三塚は「課題としている左ピッチャーから、長打を打ち、先制点が取れて嬉しいです」とコメントした。