近年、SNSでコスプレイヤーの界隈が何かと騒がしい。以前から騒動が起こることが多かった界隈だが、大阪・関西万博にある漫画のコスプレで入場したコスプレイヤーについて、その是非に関する賛否両論が巻き起こり、ネットニュースなどSNSを騒がせたのは記憶に新しい。【文・取材＝宮原多可志】【写真】ここなら気兼ねなくコスプレを楽しめる？創業22年の老舗コスプレキャバクラの店内潜入ルポ公共の場でのコスプレはマナー違反