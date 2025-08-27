愛知県豊田市の喫茶店「カフェブルー」は、ブルーインパルスを愛するファンが集まる“聖地”です。店内は関連グッズや写真で埋め尽くされ、全国から愛好家が訪れ交流や情報交換を楽しむ特別な場所となっています。 ■ブルーインパルスファンが集う喫茶店 愛知県豊田市の喫茶店「カフェブルー」。 人気メニューの「日替わりランチ」(単品850円)を楽しみに多くの常連客が訪れ