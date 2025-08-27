【モデルプレス＝2025/08/27】女優の中村ゆりが26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】中村ゆり、粕汁・だだちゃ豆…ヘルシーな食卓◆中村ゆり、手料理披露中村は「今年初秋刀魚」「粕汁」「明太子」「だだちゃ豆」「茗荷酢漬け」「ぬか漬け」とお手製の和食が並ぶ食卓を投稿。季節の食材を取り入れながら、栄養バランスの摂れたメニューを披露している。◆中村ゆりの手料理に反響