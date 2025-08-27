◇セ・リーグ広島ー巨人（2025年8月27日マツダ）27日にマツダスタジアムで午後6時から開始予定だった広島ー巨人戦が、雨のため午後7時開始に変更となった。球場で発表された。同試合の予告先発は広島が大瀬良、巨人が森田となっている。