【モデルプレス＝2025/08/27】King Gnuの常田大希が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今1番会いたかった人」との2ショットを公開した。【写真】King Gnu常田が会いたかった男性芸能人◆常田大希、森下直人との2ショット披露この日、常田はお笑いコンビ・ななまがりの森下直人との2ショットを投稿。リプライ欄では森下のLINEスタンプ画像とともに「今1番会いたかった人に会えました」と記している。◆常田大希の投稿に反響この