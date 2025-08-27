将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は27日、徳島市の料亭「渭水苑」で第5局2日目が指し継がれ、先手・永瀬が91手で勝利した。永瀬は19、20日、福岡県宗像市での第4局に続く連勝で対戦成績を2勝3敗とした。藤井にとっては永瀬との5番勝負、7番勝負合わせて6度目のタイトル戦で初めての連敗でしかも2敗目。公式戦での連敗も、昨年2月10日、永瀬との朝日杯決勝と12