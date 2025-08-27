岡山・香川の天気予報（27日） 28日（木）午前中は湿った空気の影響で、岡山・香川ともに曇りがちになりそうです。 午後は、香川県や岡山県南部を中心に晴れるところもありますが、大気の不安定な状態が続くため、急なにわか雨や雷雨に注意が必要です。お出掛けの際は折り畳み傘を持参すると安心です。 熱中症に引き続き警戒が必要です。最高気温が35℃前後で湿度が高く、かなり蒸し暑くなりそうです。 9月に入る