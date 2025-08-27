農林水産省は27日、国連食糧農業機関（FAO）が島根県奥出雲と和歌山県有田・下津の2地域を世界農業遺産に認定したと発表した。たたら製鉄で用いた水路を棚田に再利用する仕組みと、石積み階段園でのミカン栽培が評価された。