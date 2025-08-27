２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３６円２５銭（０・０９％）高の３万９５３８円ちょうどだった。２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち上昇、下落したのはともに１６４銘柄だった。５銘柄は値動きがなかった。米半導体大手エヌビディアの決算発表を控え、業績や市況の見通しを見極めたい投資家の間で様子見の姿勢が広がり、小幅な値動きとなった。業種別では電力・ガ