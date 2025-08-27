資料 岡山県は、2025年3月に設置した「子ども食堂応援基金」を活用し、希望する県内の子ども食堂に1カ所あたり1万円を配分すると決めました。 岡山県は2025年3月、子どもの貧困対策に取り組む子ども食堂を支援しようと、企業版ふるさと納税の寄付金の一部を原資にして「岡山県子ども食堂応援基金」を設置しました。 2025年3月末時点で残高が600万円あり、岡山県が配分の回数や金額を検討していました。 その結果、