大麻成分を含む固形物を入れた郵便物をスリランカから密輸した疑いで今月逮捕されたスリランカ国籍の男性（30）についてさいたま地検は27日付で不起訴処分としました。さいたま地検は不起訴の理由を明らかにしていません。