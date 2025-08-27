ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season4』。8月26日（火）放送の同番組では、ゲストが産後に激変したという夫婦関係を激白する場面があった。©AbemaTV,Inc.『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、愛をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエテ