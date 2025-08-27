プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（53）が、2025年8月25日にインスタグラムを更新。OB戦に出場したことを報告した。「久しぶりの野球楽しかった」巨人は8月25日、巨人軍OB対ジャイアンツ女子チームの交流試合を開催した。元木さんは試合終了後、インスタグラムで「OB戦スタメンだった〜」と報告。「先発は槇原（寛己）さんだけど...笑っノックアウト」「久しぶりの野球楽しかった 何歳になってもプレース