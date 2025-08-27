[8.27 天皇杯準々決勝](Gスタ)※18:30開始主審:荒木友輔副審:聳城巧、船橋昭次<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 19 中山雄太DF 26 林幸多郎MF 7 相馬勇紀MF 11 増山朝陽MF 16 前寛之MF 18 下田北斗FW 9 藤尾翔太FW 10 ナ・サンホ控えGK 13 守田達弥DF 77 奈良坂巧MF 23 白崎凌兵MF 8 仙頭啓矢FW 15 ミッチェル・デュークFW 20 西村拓真FW 22 沼田駿也FW 49 桑山侃士FW 90