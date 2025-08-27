ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¡¢9·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¡£ÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤ÆÊªÍ«¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ªºù°æÆüÆà»Ò¥ì¡¼¥¹¥¹¥È¥Ã¥­¥ó¥°¤òÍú¤¯Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥«¥Ã¥Èº£²ó¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤âÀ©ºî¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸ª¤òÂçÃÀ