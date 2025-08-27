日本サッカー協会(JFA)審判委員会は27日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催した。8月からキャプテンオンリーが適用される中、両チームの選手やスタッフが審判団をリスペクトして円滑に試合が進められた事象が紹介された。キャプテンオンリーは名称から、試合全体を通してキャプテンのみが主審と会話できるような誤解も生まれているが、JFA審判委員会やJリーグは各選手がこれまで通り主審と通常のやりとりがで