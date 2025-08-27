小さなヒーローの話題です。 耕運機の下敷きになった男性を発見し、父親に助けを求め男性の命を救ったとして大分県国東市の3歳の男の子に27日、感謝状が贈られました。 感謝状が贈られた吉武修平ちゃん 感謝状が贈られたのは国東市武蔵町に住む吉武修平ちゃん3歳です。 国東市消防本部によりますと、修平ちゃんは7月、自宅近くの畑で耕運機の下敷きになっている84歳の男性を発見しました。 その後