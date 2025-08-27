Kis−My−Ft2千賀健永（34）が26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」に出演。SNSで感じるストレスについて語った。番組のVTRでは森香澄があの、村重杏奈とともにこれまで経験した書き込みを紹介し、議論した。千賀はSNSで感じるストレスについて「僕ドMで、自分の批判的なコメントを探しちゃう。見たい。批判を助言だと思ってる」と明かした。「批判している文章を見つけたら、『なるほどね』みたい