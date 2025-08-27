パナソニックは増加する小世帯に向け、従来とは異なる切り口で商品群を横断した提案活動をスタートした。ピックアップした7商品を3つの切り口で分類し、TVCMやYouTubeの公式サイト、同社ホームページの特設サイトなどでアピールしていく。●増加する小世帯はシンプルで上質な暮らしを志向近年、少子高齢化によって日本の世帯数は大きく変化している。国立社会保障・人口問題研究所が5年ごとに公表している『日本の世帯数の将来