ＧＬＥＡＴは２７日、交通事故によるケガで欠場している伊藤貴則（３１）の診断結果を発表した。伊藤は、交通事故によるケガのため９日の新木場大会から欠場。この日、そのケガの病院での診断結果をＧＬＥＡＴが公式サイト上で「左膝関節内側側副靭帯損傷、左膝内側半月板損傷、左肘部挫創、右肘関節内側側副靭帯損傷、頸椎捻挫、腰部打撲、腰部挫創、左大転子部挫創、右足関節捻挫、右足関節部挫創」と発表。さらに「膝につき