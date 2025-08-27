マイナー登板で結果の出ないドジャース・佐々木朗希投手（２３）に韓国メディアも手厳しかった。右肩インピンジメント症候群から復活を目指す佐々木は２６日（日本時間２７日）、傘下３Ａオクラホマシティの一員としてメンフィス戦に先発。３回２／３を投げ、５安打３失点４三振２四球。打者１７人に７５球投げ、最速９８・８マイル（約１５９キロ）をマークした。防御率７・００。３度目のマイナー登板で目標だった４回を投