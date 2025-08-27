特殊詐欺による被害が過去最悪ペースで増える中、道警は道内の金融機関などと、詐欺に関わっている可能性が高い口座情報を共有する協定を結びました。道警と協定を結んだのは、北海道信用金庫協会など道内５つの金融機関・団体です。協定によって、詐欺に関わっている可能性が高い口座の情報が迅速に共有されます。道内の特殊詐欺の被害額は７月末時点で１１億円を超え、過去最悪のペースで増えています。（北海道警察