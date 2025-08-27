トラックから降ろされた荷物＝2024年4月、福岡市国土交通省が27日発表した2024年度の宅配便取扱個数は、前年度比0.5％増の50億3147万個となり、10年連続で過去最多を更新した。50億個を超えるのは3年連続。インターネット通販が普及したことなどに伴い、利用が高止まりしているとみられる。運送事業者からの報告を基に、重さ30キロ以下の荷物を集計した。内訳はトラック運送が0.2％増の49億2614万個、航空が12.9％増の1億533万