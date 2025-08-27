「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（４２）の妻が２６日夜、自身のインスタグラムを更新し、結婚していたことを報告した。妻が藤森との結婚を公表するのはこれが初めて。インスタで「昨年度、入籍いたしました」と報告。「挙式は今年の６月にハワイで挙げました私たちらしい温かい家庭を築いていきたいと思います」と誓う。併せて挙式で撮影された藤森とのウエディングフォトも添付して公開。「幸せな写真をお届けしますが、ま