石川県輪島市町野町で再開された行方不明者の捜索＝27日午後石川県警は27日、昨年元日の能登半島地震で土砂崩れが起きた同県輪島市町野町で、行方不明になっている男性の捜索を1年7カ月ぶりに再開した。林野庁によると、現場は能登地震による土砂崩落としては最大規模で、県警は直後に男性を捜したが、二次被害の恐れがあるとして中断していた。行方不明になっているのは、伏木野茂雄さん＝不明時（68）。同庁が工事車両用の道