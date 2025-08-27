香川県が老朽化を理由に解体を決めている旧県立体育館をめぐり、建物の保存を訴える民間の団体と県教委との話し合いの場が、あす（28日）設けられることになりました。淀谷教育長がきょうの定例会見で述べたものです。 （香川県淀谷圭三郎教育長）「あす担当課のほうでお話を聞く機会は設けたい。（きのうの民間団体の会見で）安全だという内容もあったので、そういうことはやはり一回、いろいろ聞いてみる必要があるかなと」