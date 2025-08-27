今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算などが関心を集めている。予想レンジは１ドル＝１４７円５０～１４８円５０銭。 今晩は目立った経済指標の発表などは予定されていない。このなか、今晩の米株式市場の取引終了後にエヌビディアの決算が発表される。株式市場での注目度は高く、その結果次第では為替相場にも影響が出ることもあり得る。明日は日銀の中川審議