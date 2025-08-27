きょう（２７日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２５円高の４万２５２０円と反発。日経平均は反発したもののＴＯＰＩＸは小幅ながら安く引けており、様子見ムードに支配された１日であった。ひとことで言えばエヌビディア＜NVDA＞の決算発表待ちということになるが、皮肉にもエヌビディアの関連最右翼であるアドバンテストが強さを発揮する形となり、同社株１銘柄で日経平均を１３２円押し上げている。何の