ダイドーグループホールディングスは２７日の取引終了後、２６年１月期第２四半期累計（２５年１月２１日～７月２０日）の連結決算の発表にあわせて、未定としていた通期業績予想を開示した。売上高は２４３４億円（前期比２．６％増）、営業利益は１８億円（同６２．４％減）、最終損益は３０億円の赤字（前期は３８億４００万円の黒字）とした。国内飲料事業ではサプリメント通販チャネルで減収となる