世界的な人気歌手、テイラー・スウィフトさんが婚約を発表しました。テイラー・スウィフトさんは26日、自身のインスタグラムに交際相手でNFL＝アメリカンプロフットボールリーグの現役選手、トラビス・ケルシーさんからプロポーズを受ける写真を投稿しました。テイラーさんの薬指には婚約指輪があり、「みなさんの英語の先生と体育の先生が結婚します」とのコメントが添えられています。テイラーさんが作詞した歌には文学作品が多