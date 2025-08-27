日本から海外へ通じるルート高速道路を走っていると「AH1」と書かれた看板を目にすることがあります。よく見ると看板の下には「ASIAN HIGHWAY」と書かれています。【画像】知らなかった！これが「AH1」看板が設置されている場所です！画像を見る！（21枚）この看板の意味は一体何なのでしょうか。高速道路上にある「AH１」の看板AH1の正体はアジアハイウェイ1号線を略した表示です。国土交通省のホームページによると、