２６日、福民農業専業合作社の高基準農地で稲を刈り取るコンバイン。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山8月27日】中国福建省武夷山市興田鎮で、再生イネ（二番穂）が収穫期を迎えている。市農業農村局と興田鎮の技術者が収穫量を測定したところ、興田鎮の福民農業専業合作社（協同組合）が栽培した「嘉優中科2号」は1ムー（約670平方メートル）当たり764.0キロ、賢双栽培家庭農場が栽培した「甬優1540