ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は27日に予選2日目が行われた。平本真之（41＝愛知）がコンマプラス02、河合佑樹（38＝静岡）が同01のフライングで返還欠場、賞典除外となった。発売額1億8411万6000円の約79％に当たる1億4573万5500円が返還となった。なお、平本と河合はG1浜名湖72周年記念終了後の11月9日から30日間のフライング休みに入るため、SGチャレンジカップ（11月25〜30日、福岡）に出場でき