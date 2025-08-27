米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者は26日（日本時間27日）、野球専門ポッドキャスト『Foul Territory』にリモート出演。今季のドジャースの外野守備に関して持論を展開した。同記者は、守備に課題を抱えるテオスカー・ヘルナンデス外野手の起用法に言及。遊撃手に適応しているムーキー・ベッツ内野手の右翼手再転向による対策は不要と判断した。 ■コンフォӦ