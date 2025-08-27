北海道千歳市本町4丁目付近の道道で、乗用車が中央分離帯に乗り上げ、街路灯に衝突する単独事故がありました。警察によりますと、2025年8月27日午後4時10分ごろ、車に搭載された自動通報システムから通報があったということです。 乗用車は「わ」ナンバーのレンタカーとみられ、けが人がいるかどうかは調査中です。現場は千歳インターチェンジにつながる道道で、この事故で付近では渋滞が発生しています。