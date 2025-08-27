元STU48で女優の土路生優里（とろぶ・ゆり＝26）が27日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「Takanoプロモーション」に所属することを発表した。土路生は「ご報告です！」と書き出し、「この度Takanoプロモーションに所属する運びとなりました」と報告。新たな宣材写真を投稿し、「このご縁を大切に、新しい環境で頑張っていきます！引き続きどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。土路生は瀬戸内を拠点に活