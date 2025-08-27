¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬27Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤È¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ÎÀ¼¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ëÃæ¡¢Á°ÅÝ¤·¤ò¹Ô¤¦¤«¤Î¼êÂ³¤­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢µÍ¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÍ×µá³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤Îµ­Ì¾