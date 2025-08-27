【新華社西寧8月27日】中国青海省可可西里（ココシリ）で8月中旬以降、奥地の卓乃湖で出産を終え生息地へ戻るチルー（チベットカモシカ）の移動が始まった。チルーたちは青蔵公路を横切って移動するため、時折車両が一時停止をして道を譲る光景が見られる。地元の保護ステーションの職員は、動物の移動経路だけでなく、命をつなぐ道を守っている。（記者/江毅、李占軼、王志斌）