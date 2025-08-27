大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが27日、アウトサイドヒッター（OH）のオルガ・ストランツァリ（29）が今シーズン新たに加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 オルガはギリシャ出身で、身長185センチのOH。これまで母国のギリシャを含め、フランス、ポーランド、ルーマニアなどヨーロッパを中心に様々な国でプレー。昨季2024-2