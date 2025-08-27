NPB(日本野球機構)は27日、翌28日の予告先発を発表。巨人は田中将大投手が日米通算200勝をかけて先発します。前回登板となった21日のヤクルト戦では、5回1失点で4月3日以来の白星をマーク。今季6試合の登板で2勝1敗、防御率4.21の成績です。2006年にドラフト会議で楽天から高校生ドラフト1巡目で指名されプロ入り。プロ1年目は4試合目となる4月18日ソフトバンク戦(フルスタ宮城)で9回140球、13奪三振、2失点の力投でプロ初勝利をマ