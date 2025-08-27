夏の甲子園を途中で辞退した広島の広陵高校は、ことし1月に発生した野球部員間の暴力事案について、第三者委員会を設置することを決めました。広陵高校野球部をめぐってはことし1月、当時1年生の部員に対し、複数の部員が暴力をふるう事案が発生。3月に高野連から厳重注意処分を受けていました。しかし、学校側が高野連に報告した内容と、被害者側の主張に食い違いがあることから、弁護士など外部のメンバーで構成する第三者委員会