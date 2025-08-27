【MLB】ドジャース 6−3 レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）【映像】“絶妙なド真ん中”に三振→バッターが思わず笑ってしまうドジャースのレジェンド左腕、カーショーが圧巻の投球を見せた。空振り三振に倒れた相手打者も思わず笑ってしまうリアクションにファンたちが反応している。今季8勝2敗のカーショーは、8月に入っての4登板で4連勝中。この日も初回に1点を失