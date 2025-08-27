「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が、古巣阪神ナインと感動の再会を果たした。藤川監督や安藤投手コーチらにあいさつしたほか、元同僚の選手たちと交流。中でも糸原健斗内野手とはともに満面の笑みで、長身の藤浪が糸原を抱き上げるように熱い抱擁を交わした。藤浪は７月のＤｅＮＡ入団会見で日本球界復帰にあたって連絡した選手と問われた際に「記者の方から言づてで、糸原選手から『