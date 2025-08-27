岡山市で開かれた地域交流のイベント 27日、岡山市で開かれた地域交流のイベントに高校生らがボランティアとして参加し、地域の課題や自分ができることについて考えました。 流しそうめんのサポートをする若者たち。高校生と大学生約20人が、岡山市で開かれた地域交流のイベントにボランティアとして参加しました。 （参加した高校生）「普段は学校という狭い環境にしかいないので、いろんな方と接することが