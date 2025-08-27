引退した路線バスを改造し、どこでもサウナが楽しめる移動型「サウナバス」が静岡県内で初めて誕生しました。あす28日、お披露目されますが、その製作過程に密着しました。私たちが「静鉄バス」の営業所を訪ねたのは半年前の冬。この路線バスが、サウナになるというのです。（静岡鉄道の担当者）「こちらが車内の様子です。至ってシンプルな路線バスでございます。こちらを改造してサウナバスに仕上げるという風になっております」