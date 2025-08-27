第1回口頭弁論を終え、支援者らに報告する兵庫県の丸尾牧県議（右）＝27日午後、兵庫県尼崎市斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発する文書の作成に携わった、との虚偽発言で名誉を毀損されたとして、丸尾牧県議＝無所属＝が政治団体「NHK党」の立花孝志党首に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、神戸地裁尼崎支部（太田敬司裁判長）であり、立花氏側は請求棄却を求めた。丸尾氏は法廷で「発信力、影響力のある