大阪・関西万博で披露された石川県七尾市の「お熊甲祭」＝27日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博で27日、石川県の多彩な文化を発信するイベント「石川の日」が始まった。初日は県内の祭りを披露し会場を盛り上げたほか、昨年の能登半島地震や記録的豪雨の被害状況や復興の歩み、支援の様子などを収めた写真展を行った。イベントは31日まで。会場の屋外アリーナでは、地震で大きな被害が出た珠洲市の「飯田燈籠山祭り」を