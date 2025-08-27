少女の体を触ったとして、大阪府警は２７日、府警生活安全特別捜査隊の警視の男（５３）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。警視は、少女がデートの見返りに金銭を受け取る「パパ活」の相手だったといい、容疑を認めているという。発表では、警視は６月下旬、府内のカラオケボックスで１６歳未満の少女の体を触った疑い。同隊は、少年・少女の事件などの捜査を担当する。警視は、事件時は有給休暇を取っていた。府警は、捜査情